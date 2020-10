Gennaro Gattuso a tenu à mettre les choses au clair. L'entraîneur de Naples est revenu sur la sanction infligée à son équipe, une défaite sur tapis vert et un point de pénalité, pour le pas s'être déplacé à Turin pour y affronter la Juventus. "J'entends dire qu'on ne voulait pas partir, ce n'est pas vrai", a assuré Gattuso sur Sky Sport après la victoire de son équipe sur l'Atalanta Bergame (4-1) lors de la 4e journée de Serie A. "La Juventus est actuellement en construction et j'avais le sentiment qu'on allait disputer ce match comme on l'a fait aujourd'hui. Je suis en colère qu'on ne nous ait pas laissé partir", a-t-il ajouté.