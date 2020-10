Mais les Nerazzurri n'ont pas abdiqué et sont revenus au score grâce à leurs internationaux croates. Marcelo Brozovic, entré en jeu quelques minutes plus tôt, a réduit le score d'une frappe enroulée (64e) avant qu'Ivan Perisic n'égalise d'une tête décroisée dans les arrêts de jeu (90e+2). Au classement, les hommes d'Antonio Conte stagnent à la cinquième place du classement provisoire et ne se rassurent pas avant deux déplacements périlleux au Real Madrid, mardi, en Ligue des champion et à Bergame, en championnat, la semaine prochaine.