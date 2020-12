Les Romains, portés par la vista du trio Spinazzola-Pellegrini-Mkhitaryan, ont dominé une équipe du Torino (1-1), réduite à 10 après un quart de jeu, à la suite de l'exclusion de Singo. C'est justement Henrik Mkhitaryan qui a ouvert le score d'une frappe puissante, sans élan, sur un poteau rentrant (27) après plusieurs situations chaudes devant le but turinois. Ensuite Jordan Veretout a fait le break pour la Roma à deux minutes de la pause (43) sur un penalty obtenu par son capitaine Edin Dzeko déséquilibré par Bremer, alors qu'il filait au but.

Les hommes de Marco Giampaolo ont bu le calice jusqu'à la lie, en concédant un troisième but signé Lorenzo Pellegrini (68). Astucieusement décalé par son capitaine Eden Dzeko, dos au but, il a décoché une frappe limpide qui est allée se loger dans la lucarne droite du but gardé par l'immense Milinkovic Savic qui suppléait Salvatore Sirigu, laissé sur le banc.