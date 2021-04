La Juve fait un nouveau faux pas

La Juve est de nouveau freinée dans la course aux places en Ligue des champions. Secouée et menée au score sur la pelouse de la Fiorentina, dimanche, la Vieille Dame doit se contenter d'un match nul lors de la 33e journée de Serie A (1-1). Les Turinois ont raté leur première période et subi l'ouverture du score de Dusan Vlahovic (29e) avant de réagir et d'égaliser grâce à Alvaro Morata (46e). Ils reprennent provisoirement la 2e place en attendant le match du Milan chez la Lazio, lundi soir. La Viola, elle effectue un petit pas de plus vers le maintien.

L'Inter n'a plus qu'à boucler pour le Scudetto

Sans impressionner, l’Inter engrange les points. À cinq journées de la fin de la Serie A, les Intéristes ont désormais treize points d’avance sur leur rival milanais qui doit encore jouer lundi contre la Lazio Rome. Pour venir à bout de l’Hellas Vérone, l’Inter a dû attendre un but de Matteo Darmian (1-0, 76e), rentré en jeu dix minutes auparavant. C’est déjà lui qui avait offert la victoire contre Cagliari en marquant à la … 77e minute. Les joueurs d’Antonio Conte se rapprochent d’un premier titre de champion depuis 2010.

