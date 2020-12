Souveraine et dominatrice, la Juventus est parvenue à faire la différence une nouvelle fois grâce à Cristiano Ronaldo. Le quintuple Ballon d’or a inscrit un doublé sur penalty (78e, 89e) pour permettre aux Bianconeri d’enchaîner une troisième victoire consécutive toutes compétitions confondues et confirmer son statut d’équipe invaincue en Serie A avec six victoires et cinq nuls en onze journées. Seul le Milan AC, leader du championnat, peut en dire autant.