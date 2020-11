Déjà qualifiée pour les 8es de finale de la Ligue des champions, la Juventus continue de patiner en ce début de saison en championnat. Si elle fait partie des deux seules équipes encore invaincues en Serie A, la Vieille Dame, sans Cristiano Ronaldo, laissé au repos, a concédé son cinquième match nul en 9 matches, sur la pelouse du promu Benevento (1-1). Elle manque ainsi l’occasion de prendre la deuxième place, et reste à trois points du leader, l’AC Milan, avec un match de plus.

Ronaldo et Morata sortent la Juve d'un mauvais pas

Pourtant, l’Espagnol réalise un début d'exercice tonitruant, impliqué dans 48% des réalisations de son équipe désormais. Auteur de son troisième but en Serie A, d’une frappe croisée du gauche, sur une transversale géniale de Federico Chiesa, le Turinois le plus remuant de cette partie, l’Espagnol avait pour bien lancé sa formation (0-1, 21e). Mais sans son quintuple ballon d’Or, elle manque trop souvent de cet élément qui fait basculer les matches ou les plie. Et ce n’est pas Paulo Dybala qui dire le contraire. Quelques jours après la mort de son illustre compatriote, le numéro 10 Argentin a d’abord raté le cadre en position idéale (26e).