C'est un gros rappel à l'ordre qu'a signé la Juventus ce samedi, sur la pelouse de Parme lors de la 13e journée de Serie A (0-4). Le nonuple champion en titre a mis la pression sur l'AC Milan, leader qui ne compte provisoirement plus qu'un point d'avance sur l'Inter et la Juve. Cette dernière a oublié son décevant match nul contre l'Atalanta mercredi (1-1) et a maîtrisé de bout en bout son sujet au stade Ennio Tardini, avec un doublé de Cristiano Ronaldo en prime.

Mais ce ne sont pas les deux buts d'avance que Ronaldo a pris sur Zlatan Ibrahimovic et Romelu Lukaku dans la course au meilleur buteur de Serie A qu'on retiendra de ce samedi. La Juventus a vite pris le jeu à son compte chez le 14e du championnat, avec un Matthijs de Ligt (135 ballons touchés) qui a joué dans un fauteuil. Sur un débordement puis un centre à ras de terre d'Alex Sandro, Dejan Kulusevski, transfuge de Parme l'été dernier, a concrétisé la sereine entame turinoise d'une frappe à ras de terre (23e, 0-1). Le manque d'agressivité parmesan s'est fait ressentir, à l'image d'un Alvaro Morata pas attaqué côté gauche. L'Espagnol a déposé le ballon sur la tête de Cristiano Ronaldo au second poteau, auteur d'une tête croisée parfaite (26e, 0-2).

135 ballons pour de Ligt, Bentancur a régalé

La Vieille Dame a alors déroulé. Ronaldo a frôlé le doublé d'une frappe enroulée aux 18 mètres (30e). Gianluigi Buffon, lui, n'a pas fait de cadeaux à son club formateur. Il a bien capté la demi-volée de Jasmin Kurtic (32e), a eu un excellent réflexe au sol devant Juraj Kucka (50e) et ne s'est pas laissé surprendre par la frappe lointaine de Bruno Alves (64e). Dans le même temps, Ronaldo est allé chercher son doublé, profitant de la fixation d'Aaron Ramsey pour tromper Luigi Sepe d'une frappe croisée à ras de terre (48e, 0-3). Mais à l'origine de ce but, il y a la récupération haute du véritable homme du match : Rodrigo Bentancur.

Le milieu uruguayen a aussi bien distribué le jeu qu'il n'a anticipé les ressorties de balle parmesanes. Dans une maison, il aurait passé l'aspirateur, lavé les vitres et fait la vaisselle. Son abattage dans le cœur du jeu, mais aussi la personnalité collective affichée par les Turinois ont privé Parme de tout espoir. Morata y est même allé de son but, une tête précise sur un centre millimétré de Federico Bernardeschi, percutant lors de son entrée en jeu (85e, 0-4). L'ensemble de la défense des Gialloblu a souffert, alors que Gervinho n'a jamais su impulser du rythme en attaque, aux côtés d'un Andreas Cornelius aux abonnés absents. Voilà la Juve bien installée sur le podium, elle qui recevra la Fiorentina mardi (20h45) avant la trêve hivernale. Et qui peut espérer fêter Noël en étant encore invaincue en Serie A cette saison.

