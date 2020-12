C'est une anecdote révélée par l'un des deux intéressés, en l'ocurrence Antonio Vacca. Passé par l'équipe de Foggia, le milieu de terrain italien y avait rencontré à l'époque Roberto De Zerbi, alors entraîneur de l'équipe des Pouilles. Les deux, qui ont gardé contact et échangent de temps en temps sur Whatsapp, en avaient alors profité pour évoquer l'un des joueurs courtisés par Sassuolo, où entraîne désormais "RDZ". "Regarde un peu, dis-moi si tu le vois bien dans mon équipe", demande ce dernier à son ancien joueur peu après l'envoi d'une vidéo en guise de compilation. "Ce n'est pas une bête, mais il a quand même de la force, une belle fréquence de pas et la technique aussi. Il joue numéro 10 ?", lui demande Vacca. "Non, je veux le faire jouer avec (Manuel) Locatelli à deux", répond De Zerbi. Ce joueur, c'était Maxime Lopez.

C'est un joueur que nous suivions depuis longtemps

Convaincu par le profil du milieu de l'OM, De Zerbi donne rapidement son aval à sa direction pour le recruter. Aussitôt dit, aussitôt fait. "Sassuolo confirme la venue de Lopez, acheté sous la forme de prêt avec option et obligation d'achat", communique le 5 octobre le club neroverde. "Il y a eu une alchimie avec De Zerbi dès le premier appel. On a discuté un peu en espagnol et son discours rejoignait la vision du foot que j’avais. Donc ça s’est fait en cinq minutes", racontera un peu plus tard le joueur à RMC Sport. "C'est un joueur que nous suivions depuis longtemps, nous confie de son côté Giovanni Rossi, le directeur sportif de Sassuolo. Nous recherchions un jour avec ses caractéristiques. Notre relation avec l'OM est très bonne et nos contacts ont pu se concrétiser lors des derniers jours à des conditions favorables. Nous avions parlé avec le joueur, qui était enthousiaste de venir ici. Chaque recrue doit coller à la pensée footballistique du club et de l'entraîneur."

Observé et passé au crible, le minot convainc la cellule de recrutement de Sassuolo. Chaque personne consultée valide son profil. A peine débarqué, Maxime Lopez fait l'unanimité, même aux entraînements. Sa technique, sa vision de jeu, son toucher de balle : la connexion avec le jeu de possession et mouvements de De Zerbi est instantanée. "Maxime Lopez n'est là que depuis 10 jours, mais on a l'impression qu'il est avec nous depuis 10 ans. Il sera un joueur important pour nous", déclare alors son entraîneur, totalement sous le charme de sa recrue.

"Maxime est un garçon intelligent et rapide, estime Rossi. Il n'a pas mis beaucoup de temps à se fondre dans cette nouvelle réalité et à comprendre les idées de son nouvel entraîneur. Il a vraiment grillé toutes les étapes. Son adaptation a également été favorisée par quelques joueurs francophones que nous avons et qui ont su l'accompagner." Après l'avoir lancé contre Bologne lors de la 4e journée, De Zerbi ne le sort plus de son onze. Depuis le 23 octobre dernier, l'ancien milieu marseillais a enchaîné six titularisations en Serie A, inscrivant même un magnifique but sur le terrain du Napoli le 1er novembre dernier (0-2). Un slalom digne de Clément Noël à Wengen, éliminant Kostas Manolas et Tiémoué Bakayoko comme de vulgaires portes.

Adaptation express

"Il sait jouer au foot, il a joué plus de 100 matches devant un grand public et avec une grosse pression", explique le technicien de Sassuolo après la victoire au San Paolo. Dans son 4-2-3-1, Maxime Lopez forme un double pivot très technique avec Manuel Locatelli, véritable révélation du Calcio depuis plusieurs mois. Souvent premier relanceur, l'ex-milieu marseillais s'est parfaitement intégré dans les mécanismes de son équipe. La fameuse rigueur italienne ? Il s'y est plié sans aucun problème.

Les joueurs de Sassuolo félicitent Maxime Lopez. Crédit: Getty Images

"En Italie, on peut arriver à 13h et rentrer chez nous à 20h, racontait-il encore à RMC. Le coach ne dit pas: ‘Aujourd’hui, on fait une heure et demie’. Un exercice peut durer une heure s’il n’a pas ce qu’il veut. Les Italiens ont cette rigueur dans la peau (...) Je commence moi-même à me l’inculquer parce que c’est bien d’arriver à l’entraînement et de mettre cette rigueur. C’est vrai qu’il y a une différence par rapport à la France." Un problème ? Certainement pas pour celui qui effectue, en moyenne, 59 passes par match (taux de réussite de 94%).

Sassuolo, c'est un peu l'équipe idéale pour exprimer les qualités de Maxime Lopez. Du côté du Mapei Stadium, on aime avoir le ballon, construire proprement et abuser des triangles d'échange dans un espace réduit. A partir des 30 mètres adverses, la liberté est alors totale pour s'exprimer. Les joueurs les plus techniques sont appelés à faire la différence sur une passe, un geste ou un dribble. Le milieu de poche (1m67) est donc l'une des pierres angulaires de la construction du jeu. Et de sa trame. Au point que Roberto De Zerbi, qui pourrait l'avancer d'un cran face à Benevento ce vendredi soir, peine désormais à s'en passer. De quoi régler d'ores et déjà la question de l'avenir du joueur, qui appartient toujours à l'OM ?

Option d'achat transformée en obligation si...

Selon L'Equipe, les conditions du prêt de Maxime Lopez entre l'OM et Sassuolo sont les suivantes : l'option d'achat, fixée entre 1 et 3 millions d'euros en fonction des bonus, deviendrait obligation si le milieu de terrain dispute au moins 20 matches cette saison. Interrogé à ce sujet, Giovanni Rossi nous confirme cette dernière donnée. "Nous voulons le garder à l'issue de cette saison, nous confie le directeur sportif du club italien. C'est un prêt avec option et obligation d'achat. Il y a des conditions précises pour les lever. Selon moi, les conditions seront réunies pour les deux. Une obligation à partir de 20 matches ? Oui oui..."

Satisfait de l'opération Lopez, Sassuolo va continuer d'observer le marché français. Et n'exclut pas d'y frapper à nouveau. "Tous les clubs européens suivent ce championnat, assure Rossi. Je pense que nous ne sommes pas les seuls. C'est l'un des championnats où la qualité est importante. L'export y est également majeur. On a toujours suivi la Ligue 1 avec intérêt. Les talents y sont nombreux." En attendant d'en trouver peut-être d'autres, le club neroverde va continuer à profiter de celui de Maxime Lopez. Pour cette saison, déjà. Et très probablement les prochaines, ensuite...

