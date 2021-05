Naples est monté sur la deuxième marche du championnat italien grâce à sa démonstration contre l'Udinese (5-1) mardi lors de la 36e journée, et met la pression sur la Juventus, désormais à trois points de la Ligue des champions. Dans la course haletante à la Ligue des champions, avec un quatuor (Naples, Atalanta, Milan AC et Juventus) à la lutte pour trois tickets, le quatrième se trouvant déjà dans la poche de l'Inter, le Napoli n'a pas tremblé en match avancé.

Un but opportuniste de Piotr Zielinski a lancé les "Partenopei" (28e), en reprenant une frappe repoussée de Victor Osimhen, auteur d'un contrôle de grande classe pour se mettre dans le sens du but. Dominateurs et sereins, les Napolitains ont embelli leur victoire avec des buts de Fabian Ruiz (31e), Hirving Lozano (56e) puis Giovanni Di Lorenzo (66e) et Lorenzo Insigne dans le temps additionel. Seul Stefano Okaka (41e), a terni le bilan, mais jamais ses partenaires d'Udine n'ont semblé en mesure de tenir tête à leurs adversaires.

Les Napolitains, qui n'ont subi qu'une défaite lors de leur 14 dernières journées de championnat, repassent à la deuxième place, derrière l'Inter, déjà sacré champion début mai, avant les matches de ses concurrents mercredi. Si l'Atalanta et le Milan AC, à un point des joueurs de Gennaro Gattuso, peuvent reprendre les devants en cas d'un résultat favorable mercredi contre Beveneto et le Torino, la Juventus, cinquième à quatre points de Naples, restera derrière quel que soit sa performance contre Sassuolo. Une non-qualification pour la plus prestigieuse des compétitions européennes ébranlerait la Vieille Dame, championne d'Italie lors des neuf dernières saisons.

