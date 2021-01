Un derby d’Italie parfaitement maîtrisé. Efficace et discipliné, l’Inter Milan n’a fait qu’une bouchée d’une triste équipe de la Juventus Turin grâce à des buts d’Arturo Vidal et Nicolo Barella (2-0). Jamais inquiétés, les Nerazzurri rejoignent provisoirement l’AC Milan en tête de Serie A tandis que les Turinois stagnent à la cinquième position. Un coup d'arrêt après trois victoires consécutives qui pourrait avoir de grandes répercussions pour les coéquipiers de Cristiano Ronaldo, qui pointent désormais à sept points des deux clubs milanais.

Pourtant, au coup d’envoi, ce sont les hommes d’Andrea Pirlo qui ont semblé montrer plus d’envie en accaparant le ballon. A la retombée d’une puissante frappe d’Adrien Rabiot, Federico Chiesa a glissé le ballon à Cristiano Ronaldo mais le but de l’attaquant portugais a été refusé pour une légère position de hors-jeu (11e). Et tout s’est arrêté.