Plombée en première période par Arturo Vidal, encore une fois loin du joueur qu'il fut, coupable d'une faute synonyme de penalty pour Crotone et de score nul à la pause (2-2), l'Inter a de nouveau trouvé son salut dans son duo Romelu Lukaku-Lautaro Martinez. Le Belge (un but) et l'Argentin (trois buts) sont impliqués dans la construction ou la conclusion de cinq des six buts milanais. L'Inter prend provisoirement deux points d'avance sur l'AC Milan, attendu en début de soirée sur le terrain du Benevento entraîné par son ex-attaquant "Pippo" Inzaghi, lors de cette 15e journée de Serie A dont les dix matches ont lieu dimanche.