L’Inter Milan est tombée sur un os. Les hommes de Simone Inzaghi n’ont pas pu ramener mieux qu’un match nul de leur déplacement sur la pelouse du Genoa, courageux pendant 90 minutes malgré deux blessures coup sur coup (0-0). Loin d’être 100 % sereins, les Nerazzurri n’ont en prime pas eu cette étincelle qui aurait permis de débloquer la situation. À l’arrivée, l’Inter est loin du compte : quatrième match de suite sans victoire, toutes compétitions confondues. Et alors qu’elle aurait pu revenir à hauteur du Milan AC au classement, il y a toujours deux points de retard, certes avec un match de plus à disputer.

Il y avait une occasion à saisir pour l’Inter Milan, pas au mieux depuis quelques semaines. L’AC Milan, son voisin et plus sérieux rival pour le titre, venait d’être accroché à domicile par l’Udinese (1-1) et il y avait donc la possibilité de revenir à sa hauteur en tête de la Serie A. Mais encore aurait-il fallu l’emporter face au Genoa, qui n’a gagné qu’un seul match cette saison en championnat. Les Nerazzurri ont livré une prestation quelconque et indigne de leur statut de champion qui défend son titre. Coupable de beaucoup trop d’approximations, y compris en défense, l’Inter a même joué à se faire peur (7e, 78e).

L’Inter ne va pas beaucoup mieux

On se demandait quand même si le Genoa, qui a surtout passé sa soirée à défendre, allait pouvoir tenir le coup physiquement. D’autant que la seconde période s’est transformée en cauchemar pour la défense. Touché aux abducteurs, Nikola Maksimovic a rejoint l’infirmerie (53e) et, quelques minutes plus tard, Andrea Cambiaso, son remplaçant, s’est gravement blessé au genou (59e). Deux coups durs rapprochés qui auraient pu plonger le Genoa dans le doute. Le club a quand même tremblé sur une tête de Danilo D’Ambrosio qui a terminé sa course sur la transversale (62e).

Bien sûr, l’Inter Milan a dominé cette rencontre, mais elle a manqué beaucoup de réussite et de précision dans le dernier geste. C’est dommage, car il y avait largement la place pour faire mieux sous l’impulsion d’un Edin Dzeko très actif sur le front de l’attaque. Hélas, il était un peu trop seul, entre un Alexis Sanchez intermittent et un Denzel Dumfries jamais dans le bon tempo. Bref, les Nerazzurri ne vont pas beaucoup mieux à quelques jours d’un choc face au Milan AC, en Coupe d’Italie.

