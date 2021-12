Une victoire en toute logique. Ce dimanche soir, la Juventus s’est imposée dans son stade face à une très faible équipe du Genoa (2-0). Ultra dominateurs d’un bout à l’autre de la partie, les Turinois ont fait la différence grâce à deux buts signés Juan Cuadrado et Paulo Dybala. Avec sept longueurs de retard sur l’Atalanta après seize journées, la Vieille Dame, cinquième du classement, peut donc continuer d’espérer une remontée dans le Top 4 pour obtenir son billet pour la prochaine Ligue des champions.

Organisée dans son nouveau 4-2-3-1, la Juve a très rapidement pris la mesure de la formation dirigée par Andrei Shevchenko, incapable de tenter le moindre tir dans cette rencontre. Tout l’inverse des Turinois qui ont réussi un véritable festival offensif, avec un total impressionnant de 27 frappes, dont 12 cadrées. Ils ont bien été aidés, il est vrai, par l’ouverture du score rapide de Cuadrado. Le Colombien a marqué sur un magnifique corner direct, le ballon lobant Sirigu avant de toucher le poteau opposé et de finir au fond des filets (1-0, 9e).

27 tirs pour la Juventus, 10 arrêts pour Sirigu

Cet avantage au score rapide a totalement libéré les Turinois qui ont joué le pied sur l’accélérateur tout au long de la partie. Ils ont profité des nombreuses erreurs de leurs adversaires, en manque de confiance après 13 matches consécutifs sans victoire en championnat. Les occasions se sont succédées. Mais les hommes de Massimiliano Allegri ont longtemps buté sur un excellent Salvatore Sirigu. L’ancien portier du PSG a réussi 10 arrêts au total, dont plusieurs de très grande classe.

Il a longtemps maintenu son équipe à flot. Mais le but du break est finalement venu de Paulo Dybala en toute fin de match. Après un service de Federico Bernardeschi dans la surface, le génial Argentin a enchaîné contrôle et frappe croisée du gauche pour s’offrir le deuxième but de la rencontre (2-0, 82e), donnant ainsi une victoire un peu plus confortable pour la Vieille Dame. Mais pour espérer rattraper le quatuor de tête, elle ne pourra plus se permettre autant de gâchis offensif.

