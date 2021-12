Pas à pas, la Juventus comble son retard dans la course à la qualification en Ligue des Champions. Pour le compte de la dix-huitième journée de Serie A, les Turinois se sont imposés sur la pelouse de Bologne (0-2). Grâce à un but précoce d’Alvaro Morata et un exploit personnel de Juan Cuadrado, les Bianconeri ont pris les commandes d’une partie dans laquelle ils n’ont jamais vraiment lâché leur emprise. Ce succès de la Juve, le sixième sur les sept dernières rencontres de championnat, permet aux hommes de Massimiliano Allegri de revenir provisoirement à cinq points de la quatrième place occupée par Naples - avec un match de moins pour les Napolitains. Et quoi qu’il arrive, les Bianconeri seront à six points de la C1 en fin de journée.

