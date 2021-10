Sale semaine pour la Vieille Dame. Battue sur le fil mecredi par Sassuolo (1-2), la Juventus s'est de nouveau inclinée sur le terrain du Hellas Vérone, samedi lors de la 11e journée de Serie A (2-1). Les visiteurs turinois ont payé leur début de match raté et subi un doublé de Giovanni Simeone (11e et 14e). Leur réaction en seconde période et la réduction du score de Weston McKennie (80e) ont été trop tardives. Les Bianconeri voient les Gialloblu les doubler au classement à la différence de buts et se retrouvent huitièmes.

