Sur la pelouse du promu Venezia, la Juventus a vécu une petite rechute qui coûte cher au classement. Pourtant devant au tableau d’affichage après l’ouverture du score logique d’Alvaro Morata, les Turinois se sont fait surprendre au retour des vestiaires sur une réalisation de Mattia Aramu, et ont dû partager les points (1-1), samedi soir. Ils glissent ainsi à la sixième place, dépassés par la Fiorentina, vainqueure un peu plus tôt de Salernitana (4-0).

Ad

Massimiliano Allegri était passablement énervé au coup de sifflet final, et pour cause. Avant un déplacement périlleux dans le nord-est de l’Italie, il avait prévenu ses joueurs, qui restaient sur une série de trois victoires, toutes compétitions confondues : il voulait faire carton plein d’ici à la fin de l’année pour rester au contact des 4 premières places. Mais les coéquipiers d’Adrien Rabiot, qui ont obtenu un peu plus tôt cette semaine la première place de leur groupe en Ligue des champions, n’ont pas exaucé le vœu de leur entraîneur.

Ligue des champions Petit succès mais grande opération pour la Juventus 08/12/2021 À 19:40

Endormis au retour des vestiaires, les Turinois ont été punis

Ils avaient pourtant fait le plus dur au cours d’une première mi-temps où ils ont réussi à assoir leur domination, malgré la sortie précoce, sur blessure, de leur meilleur buteur en Serie A, Paulo Dybala (12e). Si les Vénitiens ont réussi par séquence à sortir de leur camp (23e, 26e), ils ont passé une grande partie du premier acte à défendre, repoussant plusieurs assauts dangereux des Piémontais (14e, 27e, 28e).

C’est finalement Alvaro Morata qui a trouvé la faille, en coupant au premier poteau un bon centre de Luca Pellegrini pour tromper Sergio Romero (0-1, 32e). Tout proche du doublé ensuite (36e), l’Espagnol a ensuite vu Juan Cuadrado manquer de peu la balle de break avant la pause (45e+1). Les Bianconeri s’en sont mordus les doigts, puisqu’ils se sont fait endormir en début de seconde période, et ont vu les partenaires du Français Thomas Henry revenir au score.

Agressifs, pressants les Turinois dans leur camp, les Vénitiens ont profité de la passivité de la défense adverse, et Aramu a pu décocher un tir puissant du gauche à l’entrée de la surface pour tromper Szczesny (1-1, 55e). La Juventus a tenté de reprendre les devants ensuite, mais Venezia a résisté, Romero réalisant notamment une splendide parade face à Federico Bernardeschi (65e). Les changements effectués par Allegri en fin de partie n’ont pas permis de faire la différence, et les Piémontais ont fini la soirée avec beaucoup de regrets, eux qui pointent, avec un match en plus, toujours à six points de la quatrième place occupée par l’Atalanta.

Ligue des champions Écoutes, enquête et document secret sur CR7 : Que risque vraiment la Juve ? 07/12/2021 À 22:46