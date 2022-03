La Juventus continue de réduire l'écart avec le trio de tête ! Dans un match plutôt bien maitrisé malgré des possessions stériles, les Turinois se sont finalement défaits de la Sampdoria sur leur pelouse (3-1). Les hommes de Massimiliano Allegri ont notamment pu s'appuyer sur un bon Alvaro Morata, double buteur aujourd'hui, et de manière générale sur une animation offensive efficace. La Juve n'est plus qu'à un point de Naples, troisième.

Durant cette rencontre, la Juventus n'a pas franchement dominé. Au contraire, on a plutôt la sensation que le ballon a mieux circulé du côté gênois que du côté turinois malgré une possession très équilibré (51% pour la Juve, 49% pour la Samp). Les coéquipiers de Fabio Quagliarella se sont même approchés des cages de Wojciech Szczesny a plusieurs reprises, buttant sur le Polonais, impérial sur sa ligne. Même si les hôtes de la rencontre se sont montrés parfois dangereux sur le plan offensif, c'est derrière que ça a pêché.

Arthur, Sampdoria-Juventus Crédit: Getty Images

La Samp généreuse avec la Vieille Dame

Le premier but de la rencontre a été offert par le défenseur japonais Maya Yoshida sur une tentative de tacle défensif sur un centre de Juan Cuadrado, trompant ainsi Wladimiro Falcone (23e). Quelques minutes plus tard, nouvelle erreur défensive de la Samp, qui a offert un pénalty après une faute d'Omar Colley sur Moïse Kean, très intelligent sur sa chute. Le penalty a été parfaitement frappé par Alvaro Morata, auteur du but du break pour son équipe.

En seconde période, les Gênois ont tenté d'en mettre plus pour tenter un coup face au favori de la rencontre. Malgré de nombreuses occasions, Szczesny a souvent eu le dernier mot. Le portier turinois a d'ailleurs réussi l'exploit d'arrêter de manière incroyable le pénalty d'Antonio Candreva (74e). Dix minutes plus tard, Abdelhamid Sabiri a finalement trompé le gardien adverse, bien aidé par le contre du dos de Morata sur coup-franc (84e). Un but qui n'a pas changé grand-chose, puisque Morata a inscrit un doublé quelques minutes après, sur une superbe tête au second poteau sur un centre de Locatelli (88e).

Victoire 3-1 des hommes d'Allegri, donc, qui continuent de grapiller des points pour rejoindre le trio de tête dans ce championnat, qui est encore loin de sa fin. L'objectif de titre est toujours d'actualité pour la Juventus.

Alvaro Morata (Juventus) Crédit: Getty Images

