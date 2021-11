De Stevan Jovetic à Ernesto Chevantón. De Mirko Vučinić à Fabrizio Miccoli. Ou encore Valeri Bojinov, Cristian Ledesma... Outre un passé commun en Serie A, tous ces joueurs ont également un homme en commun : Pantaleo Corvino. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais il s'agit de l'un des plus grands dénicheurs de talents du football italien. Passé notamment par les bureaux de Lecce, Bologne ou encore la Fiorentina, le dirigeant de 71 ans ne s'est jamais lassé de dénicher des trouvailles. Et surtout des attaquants. L'une de ses dernières ? Un certain Dusan Vlahovic, recruté un jour de 2017 en provenance du Partizan Belgrade pour 1,5 million d'euros. Il était alors directeur général de la Fiorentina.

"J'ai même payé en avance pour battre toute la concurrence, racontait-il à Tuttosport en juin dernier. Je l'admets, j'étais un peu inquiet après sa signature. On était dans une chambre d'hôtel. Son père l'a alors remarqué, et m'a dit : "Directeur, je suis certain que vous venez de ramener à Florence le nouveau Batistuta". J'ai regardé sa mère en lui disant : "Mince, je pensais avoir pris le nouveau Luca Toni". On a rigolé tous ensemble". Et pourtant... Quatre ans plus tard, Dusan Vlahovic fait mieux que "Batigol" et Toni réunis. "C'est un mélange des deux", aime souvent dire Corvino lors de ses entretiens avec les médias transalpins.

Avec 27 buts inscrits sur l'ensemble de l'année 2021, l'attaquant serbe a déjà dépassé ses deux illustres prédécesseurs. Le premier s'était arrêté à 23 en 1998, alors que le deuxième en avait inscrit un de plus (24) sur l'intégralité de l'année 2006. Kurt Roland Hamrin, lui, en comptabilisait 25 en 1959 et 27 en 1960. Vlahovic est donc arrivé à sa hauteur. Avant probablement de le dépasser, peut-être dès ce samedi dans le derby face à Empoli (15h).

Zlatan, entre idole et comparaison

Arrivé sur la pointe des pieds à Florence, le natif de Belgrade fait aujourd'hui plus de bruit que les cloches de la cathédrale Santa Maria del Fiore. Après être passé par la Primavera (équipe réserve composée principalement de jeunes joueurs), où il inscrit 19 buts en 31 matches lors de la saison 2018-2019, Vlahovic est peu à peu envoyé en équipe première. Les premiers pas sont discrets, même s'il passe difficilement inaperçu du haut de son mètre 90 et son physique imposant. Puis le temps de jeu augmente la saison suivante. Il marque ses deux premiers buts en Serie A le 10 novembre 2019 lors d'une défaite cinglante sur la pelouse de Cagliari (5-2). Personne n'y porte donc vraiment d'attention. C'est pourtant l'éclosion d'un talent. Il termine sa première saison complète tout juste sous la barre des dix buts (9). Avant de devenir, la saison dernière, le premier joueur né en 2000 à marquer au moins vingt buts (21) en Serie A. Cette fois, l'explosion est totale et violente. Elle emporte même son inconstance, qui était souvent pointée du doigt en Italie. Cesare Prandelli, son ancien entraîneur à la Viola entre novembre 2020 et mars 2021, y est pour beaucoup.

"Je n'oublierai jamais tout ce que tu as fait pour moi et je n'arrêterai jamais de te remercier", écrit alors Vlahovic à celui qui lui a donné de la régularité et de la confiance. Tout ce dont il avait besoin pour s'accomplir, sur le terrain comme en dehors. Un déclic mental qui lui permet, aujourd'hui, d'être le meilleur buteur de Serie A avec Ciro Immobile (10 buts chacun). Mais également d'être considéré, tant pour sa technique, sa gestuelle ou son gabarit, le digne successeur de son idole Zlatan Ibrahimovic. "C'est un grand champion, l'un des meilleurs attaquants et j'ai encore beaucoup de chemin pour me rapprocher de son niveau, temporisait-il toutefois dans un entretien au Telegraf cette semaine (...) C'est un grand exemple pour tout ce qu'il a fait et sa longévité. Moi, je tente de poursuivre mon parcours, de travailler le plus possible, de l'améliorer et obtenir les meilleurs résultats possibles, en espérant me rapprocher le plus de son niveau dans le futur."

D'un point de vue technique et physique, il n'a aucun défaut

Pour beaucoup d'observateurs italiens, ou bien même d'anciens joueurs, l'attaquant de la Fiorentina n'est pas loin d'être le meilleur de Serie A actuellement. "Pour nous, c'est déjà le cas, et tant pis pour Zlatan, Immobile et compagnie, écrivait La Gazzetta dello Sport après son doublé face à l'Atalanta Bergame en début de saison. Il tire parfaitement deux penalties, reste le point de repère de l'attaque et occupe toutes les zones du terrain (...) Puis cerise sur le gâteau, deux dribbles dans un mouchoir de poche en fin de match et frappe repoussée. Ce championnat sera celui de son avènement. Il a seulement 21 ans et c'est un potentiel phénomène."

"D'un point de vue technique et physique, il n'a aucun défaut, estime Dario Dainelli, ancien défenseur de la Fiorentina. Il a beaucoup de cordes à son arc malgré un physique qui pourrait rappeler Toni. Dusan varie beaucoup et attaque la profondeur." Auteur de deux buts face à l'AC Milan (4-3) samedi dernier, tout comme Zlatan Ibrahimovic, l'international serbe a étalé toutes ses qualités (protection du ballon, finition, variation des mouvements...) face à celui dont il s'inspire.

Un départ acté, mais où ?

De son côté, la Fiorentina continue donc de profiter de l'un des plus grands talents du football actuel. Mais plus pour longtemps. Un temps envisagée, une prolongation de son contrat, qui court jusqu'en 2023, est tombée à l'eau. Le club toscan, plutôt amer, l'a confirmé dans un communiqué publié le mois dernier. "Tous nos efforts n'ont pas été récompensés (...) Nous prenons acte de la volonté du joueur et son entourage", regrettait Rocco Commisso, le président de la Viola. Mais que s'est-il réellement passé ? Selon Sky Italia, la proposition du club était la suivante : salaire de 3,5 millions d'euros plus un bonus "facile" de 500.000 euros, clause libératoire fixée à 80 millions d'euros. Avec même une ouverture sur les 2,5 millions d'euros de commissions réclamées par les agents du joueur.

L'accord a définitivement capoté lorsque ces derniers ont réclamé le mandat exclusif pour la vente de Vlahovic (au moment de sa clause fixée) l'an prochain. Mais pas que, puisqu'une demande de 5% sur la vente finale, si inférieure à 80 millions d'euros, a également été réclamée, en plus de 80% sur la plus-value effectuée en cas de montant supérieur à 80 millions. Pour faire simple : si Vlahovic avait été vendu 100 millions, les agents auraient touché 20% des 20 millions d'euros supplémentaires. Impensable pour la Fiorentina, qui a alors décidé de stopper net les négociations. Aujourd'hui, le joueur est donc officiellement en vente, même si la date de son départ reste à fixer.

Proche de l'Atlético Madrid l'été dernier, Vlahovic, qui avait dû y renoncer notamment pour les commissions réclamées par ses agents (8 millions d'euros selon Sky), intéresse bien évidemment toutes les plus grosses écuries européennes. La presse italienne parle d'une offre de la Juventus dès janvier aux alentours de 50 millions d'euros. L'AC Milan serait également intéressé, tout comme le Bayern Munich, le PSG, Tottenham ou encore Manchester City. Le prix fixé pour cet hiver serait de 70 millions d'euros. Oui, un diamant est en vente.

