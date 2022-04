Ce n’était pas du grand spectacle, mais l’AC Milan s’en contentera. Les Rossoneri, qui restaient sur deux nuls sans marquer, ont acquis un succès précieux dans la course au Scudetto, pour reprendre la première place de Serie A à l’Inter, vainqueur un peu plus tôt de La Spezia (3-1), à San Siro face au Genoa (2-0). Les coéquipiers d’Olivier Giroud reprennent deux points d’avance sur leur voisin (avec un match en plus), grâce à Rafael Leao, surtout, et Junior Messias.

Heureusement qu’il était là. Dans un match qui s’annonçait plutôt facile face à l’avant-dernier du championnat, les joueurs de Stefano Pioli ont confirmé leurs difficultés offensives de ces dernières semaines, mais, cette fois, ils se sont imposés, et ils le doivent, en grande partie, à l’ancien Lillois Rafael Leao qui a débloqué rapidement la situation, et été le principal animateur d’un match sinon très terne, sur un faux rythme.

Un but d’entrée de Leao puis plus grand-chose

D’entrée, la troupe d’Alexander Blessin a montré qu’elle ne venait pas en victime expiatoire sur la pelouse des Milanais, n’hésitant pas à jouer vers l’avant, mettant beaucoup d’impact dans les duels. Mais face à une formation très solide, malgré l’absence de dernière minute de Calabria, les partenaires de Salvatore Sirigu n’ont pas donné beaucoup de travail à Mike Maignan, seulement sollicité en toute fin de match et auteur d’une belle parade sur sa ligne (90e+4).

A ce moment là, le succès des Rossoneri était déjà entériné. Mais les Milanais, toujours orphelins de Zlatan, sont restés sous la menace jusqu’au bout. Pourtant, après une merveille de reprise de Leao sur un centre millimétré de Pierre Kalulu, ils avaient parfaitement démarré (1-0, 10e). Sauf que les locaux ont oublié de passer la deuxième, et que, dans l’ennui, très longtemps, ils n’ont pas réussi à se détacher, tandis que le Genoa n’est pas parvenu à punir son adversaire (28e, 45e+1).

Et en fin de match, après deux arrêts de Sirigu dans une rencontre qui s’animait enfin (77e, 79e), l’ancien portier du PSG s’est enfin incliné, en deux temps, face à Messias, tandis que Milan est parvenu à réaliser son sixième clean sheet de suite, et le quinzième de sa saison en Serie A (2-0, 87e). De quoi ravir les 70.000 tifosi présents à San Siro, et entretenir la folle course au titre transalpine. De quoi, aussi, parfaitement lancer la demi-finale retour (0-0 à l’aller) de Coupe d’Italie entre les Rossoneri et les Nerazzuri, ce mardi.

