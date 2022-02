Invaincue à l'extérieur, la "Dea" continue en revanche de lâcher des points à Bergame. Dominatrice sans marquer en première période face à Cagliari, elle a cédé deux fois sur des contres conclus par Gaston Pereiro (50e, 68e), lors d'une seconde période disputée quasiment intégralement en infériorité numérique par les Bergamasques après l'exclusion du gardien Juan Musso (53e).

Les recrues n'ont pas suffi

Le but égalisateur de José Palomino (64e) n'a pas suffi à l'équipe de Gian Piero Gasperini, pas plus que les entrées en jeu des recrues offensives du mercato hivernal, Jérémie Boga et Valentin Mihaila.

L'Atalanta concède sa quatrième défaite en onze matches à domicile (pour quatre nuls et seulement trois succès). En cas de victoire de la Juve en soirée, elle quittera au moins provisoirement la zone qualificative pour la Ligue des champions, avec toutefois le joker d'un match en retard par rapport aux Bianconeri. Cagliari, de son côté, confirme son renouveau depuis le début 2022 avec une troisième victoire en cinq matches, après en avoir décroché une seule lors de la phase aller. Les Sardes sortent provisoirement de la zone rouge en se hissant à la 17e place, devant Venise (18e) qui accueillait Naples (3e) à 15h00.

