Il ne faudra pas enterrer l’Inter Milan dans le sprint final. Après deux matches nuls de suite en championnat, les Nerazzurri ont fait tomber la Juventus Turin au Juventus Stadium sur la plus petite des marges (0-1). Un penalty transformé par Hakan Çalhanoglu dans une fin de première période irrespirable a suffi pour les hommes de Simone Inzaghi. Grâce à ce succès obtenu au forceps, l’Inter se replace dans la course au titre, en revenant à trois points de Naples avec un match en moins et en mettant un peu la pression au Milan AC, qui devra s’imposer lundi face à Bologne pour prendre un peu le large.

Ad

Plus d'infos à suivre...

Serie A De l'apocalypse à la possible retraite : Chiellini, le clap de fin ? IL Y A UN JOUR

Ligue des champions Oublier l'aller et contenir la concurrence : L'OL au pied du mur face à la Juventus 30/03/2022 À 22:42