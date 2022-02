Le derby de Turin a accouché d’un match nul somme toute logique. Bousculée par une équipe du Torino appliquée défensivement, et qui aurait même pu mériter la victoire avec un peu plus de talent et de réussite à l’approche du but adverse, la Juventus, qui a pourtant mené contre le cours du jeu grâce à un but de Matthijs De Ligt, s’est faite rejoindre après une réalisation d’Andrea Belotti (1-1). Au classement, les joueurs de Massimiliano Allegri, toujours 4es, restent à distance du podium et sont plus que jamais menacés par l’Atalanta, qui compte trois points de moins mais deux matches de retard.

Ad

S’ils ont conservé leur invincibilité dans le "derby Della Mole", qui court depuis 2015, les coéquipiers de Dusan Vlahovic ne se sont pas vraiment mis dans les meilleures dispositions, avant de jouer leur huitième de finale de la Ligue des champions face à Villarreal, mardi prochain. Privés de Bonucci, Chiellini et Danilo en défense, les Zèbres ont d’entrée, été mis à mal par une équipe qui n’est pas venue en victime expiatoire à l’Allianz Stadium.

Serie A Grâce à Danilo, la Juve sauve les meubles face à l'Atalanta 13/02/2022 À 21:44

La Juventus s’est réveillée trop tard en seconde période

Face à leur illustre voisin, les Granata ont mis le pied sur le ballon, et souvent asphyxié la Juve dans sa moitié de terrain, grâce à un pressing bien coordonné. A plusieurs reprises, Wojiech Szczesny a dû s’employer pour empêcher les siens de concéder l’ouverture du score (6e, 9e). Et sur corner, c’est finalement le Toro qui s’est fait piéger, sur une tête parfaitement placée par De Ligt, bien trouvé par Juan Cuadrado (1-0, 13e).

Hormis une frappe trop croisée d’Adrien Rabiot (11e), et un tir puissant de Paolo Dybala (23e), le gardien du Torino Vanja Milinkovic-Savic n’a pas vraiment eu de frayeurs dans ce match où la Juventus s’est endormie au retour des vestiaires. Après avoir vu son capitaine argentin sortir sur blessure, probablement sans grande gravité, suite à une frappe lointaine (54e), la Vieille Dame a payé son manque de prise d’initiative, concédant l’égalisation sur une reprise du gauche de Belotti à bout portant (1-1, 62e).

Si la fin de rencontre a été à l’avantage des locaux, ils se sont heurtés lors de ce match à une solide défense, incarnée par la très bonne prestation du Brésilien Bremer, qui a muselé Vlahovic et compagnie. De quoi permettre au Torino, englué en milieu de tableau, d’obtenir un point amplement mérité. De son côté, la Juventus ne se rassure pas dans la course à la Ligue des champions, qui va désormais focaliser toute son attention avant de retrouver Villarreal.

Coppa Italia Encore lui : la recrue Vlahovic envoie la Juve dans le dernier carré 10/02/2022 À 22:06