Mission accomplie pour la Juventus ! Dans son stade, la Vieille Dame s’est imposée par le plus petit des écarts contre une vaillante équipe de La Spezia (1-0). Unique buteur de la partie, Alvaro Morata a permis à son équipe de se rapprocher du podium de la Serie A et d'éloigner l'Atalanta Bergame, cinquième, à six unités. Aussi, la Juve confirme son statut d’équipe la plus en forme du championnat depuis le début de l’année civile et enchaîne un quatorzième match consécutif sans défaite au cœur de la Botte. L'objectif de qualification pour la prochaine Ligue des champions est en bonne voie pour les hommes de Massimiliano Allegri.

Dès le début de cette rencontre, Thiago Motta avait envie de montrer aux Turinois que la bataille allait être difficile. En voyant Juan Cuadrado se plaindre d’un premier contact, l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain devenu entraîneur a relevé le joueur colombien pour lui signifier de continuer à jouer. Face aux Bianconeri, le promu s’est montré à son avantage pendant une bonne partie du match, mais ses relances courtes se sont avérées trop périlleuses. Sur l’une d’elles, Ivan Provedel a mal dégagé et Dusan Vlahovic l’a joué collective pour permettre à Manuel Locatelli de décaler Alvaro Morata pour l’ouverture du score (21e, 1-0).

Une fois devant au tableau d’affichage, la Juventus a rapidement souhaité doubler la mise mais Provedel s’est bien rattrapé avec une parade magnifique sur un tir de Cuadrado (33e). En deuxième période, La Spezia a réagi. Emmanuel Gyasi a profité d’un centre de Salva Ferrer pour solliciter Wojciech Szczęsny (51e) et Kevin Agudelo a perdu son duel face au portier polonais (80e). La Juve s’est fait peur, mais elle parvient à conserver trois points précieux dans la course à la qualification en Ligue des champions. Et qui sait, le duel entre Naples et l’AC Milan ce soir pourrait bien leur permettre de croire au podium en fin de saison…

