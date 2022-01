La Juventus Turin s’en sort bien. Mal embarquée face à Naples pour son premier rendez-vous important de 2022, la Vieille Dame a eu un sursaut d’orgueil pour partager les points à domicile (1-1). Federico Chiesa a répondu à l’ouverture du score de Dries Mertens pour permettre à son équipe de signer un septième match de suite sans défaite, toutes compétitions confondues. Néanmoins, il n’est pas certain que ce résultat fasse vraiment l’affaire de la Juve, qui reste à cinq longueurs du Napoli au classement. Les hommes de Luciano Spalletti, qui ont mal fini l’année 2021, pourront retenir le contenu encourageant.

Les Bianconeri étaient sans doute encore en vacances. Car c’est peu dire qu’ils n’ont pas affiché un visage très reluisant lors du face-à-face avec Naples, club qui avait besoin de se rassurer après un mois de décembre compliqué. Emmenés par un milieu de terrain solide et appliqué, notamment à la relance, les Napolitains ont dominé techniquement les joueurs de la Vieille Dame. Bien présents sur les seconds ballons, ils ont fini par être récompensés de leur mainmise quand Dries Mertens a expédié une frappe puissante et croisée au fond des filets (0-1, 23e). Paradoxalement, la Juve avait mieux démarré le match mais, hormis une tête hors cadre de Weston McKennie, oublié à la réception d’un corner (5e), elle a beaucoup ronronné avant la pause.

Mertens buteur avec le Napoli Crédit: Getty Images

Une demi-occasion a suffi à Chiesa

Il faut dire que, offensivement, rien n’était facile pour la Juventus Turin, entre un Alvaro Morata trop peu disponible et un Federico Bernardeschi manquant cruellement d’altruisme. Fort heureusement pour Massimiliano Allegri, l’autre Federico a enfilé son costume de sauveur avec une demi-occasion. Après un centre de McKennie repoussé sur lui, Chiesa a égalisé avec un tir légèrement dévié (1-1, 54e). Après ce but, les clubs se sont échangés les politesses sans parvenir à trouver une nouvelle fois la faille, accouchant d’un spectacle à la fois terne et haché malgré les noms présents sur la pelouse du Juventus Stadium.

L'égalisation de Chiesa Crédit: Getty Images

Si Naples pourra se dire qu’obtenir un point dans l’antre des Bianconeri est loin d’être un mauvais résultat, la Juve reste scotchée à la cinquième place et ne compte que trois points d’avance sur la Fiorentina, qui a un match en moins. À l’arrivée, le nul fait surtout le bonheur des deux clubs milanais, qui sont en train de prendre leur envol en tête du classement. Pour le moment, l’Inter a un léger avantage sur son voisin avec son point supplémentaire et une journée à rattraper.

