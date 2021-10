Quel coup sur la tête des Bianconeri. Alors qu’ils poussaient pour obtenir la victoire, mercredi sur leur pelouse de l’Allianz Stadium, les joueurs de la Juventus Turin se sont fait surprendre sur un ultime contre conclu par Maxime Lopez (90e+5), offrant les 3 points à Sassuolo (1-2). Davide Frattesi avait ouvert le score en fin de première période (44e, 0-1), avant que Weston McKennie ne réduise la marque (76e, 1-1). Mais les visiteurs ont été parfaits en fin de match pour s’imposer. Après 10 journées de Serie A, le Juventus pointe toujours en 6e position (15 points), tandis que les Sassolesi remontent à la 9e place (14 points).

Cela se sentait, la bascule allait pencher d’un côté ou de l’autre. Au terme d’un match très animé (6 cartons jaunes dont 5 pour Sassuolo), les Neroverdi ont finalement réussi le coup parfait. Le week-end dernier, la Juve avait arraché le nul face à l’Inter Milan grâce à un but de Paulo Dybala en toute fin de match, cette fois-ci, ce sont les hommes de Massimiliano Allegri qui ont pris une douche froide.

Maxime Lopez tout en maitrise

Contraints de tout donner en attaque afin de se sortir du piège tendu par Sassuolo, les Juventini se sont fait prendre par un dernier contre. L’accélération de Maxime Lopez a été fatale à la défense turinoise dans un premier temps, puis au gardien de la Vieille Dame, Mattia Perin, lobé par un petit ballon piqué parfait de la part de l’ancien Marseillais pour clore les débats.

La Juventus en manque de réussite

Globalement, le match a pourtant été très équilibré durant plus d’une heure de jeu. Même si les Bianconeri ont payé leur manque de réussite face au but. Coupables de n’avoir cadré aucun tir en première mi-temps, les coéquipiers de Paulo Dybala, auteur d’un poteau sur une superbe frappe du gauche en repiquant dans l’axe (38e), ont été puni en toute fin de premier acte par Davide Frattesi (44e), bien servi dans sa course par l’attaquant français Grégoire Defrel.

Auparavant, Leonardo Bonucci avait gâché la première action turinoise du match en manquant une reprise à bout portant sur un coup franc devant le portier de Sassuolo (2e). C’est tout de même sur coup de pied arrêté que les Juventini ont pu revenir à la marque, grâce à une tête parfaite de McKennie à la réception d’un coup franc déposé magnifiquement par Dybala (76e). Mais au final, les Bianconeri n’ont cadré que 3 tirs sur 11 tentés.

Trop peu pour espérer un meilleur résultat que le nul qu’ils pensaient avoir obtenu. Cette défaite signe donc une fin de série pour la Vieille Dame, après 10 matchs sans avoir perdu, toutes compétitions confondues, tandis que Sassuolo enregistre sa 4e victoire de la saison. Prochain rendez-vous pour la Juve samedi sur la pelouse de l’Hellas Verone.

