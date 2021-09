Scène insolite quoique passée presque inaperçue hier lors de la 6e journée de Serie A, au stade Luigi-Ferraris. A la 85e minute du match entre le Genoa et l’Hellas Vérone, alors qu’il venait d’égaliser 5 minutes plus tôt, Mattia Destro a été l’auteur d’un but splendide, en solitaire, avec crochet dévastateur et ballon délicieusement piqué au-dessus du gardien à la clé. Un numéro rendu d’autant plus beau que le joueur l’a réalisé… une bouteille dans la main gauche.

"C’était étrange mais important, c’est un but à l’instinct", a réagi le joueur, dont la réalisation a fait le tour du monde, au micro du média du club après la rencontre, où il n’a finalement pas eu la satisfaction de donner à son équipe la victoire, puisque l’Hellas Vérone a égalisé dans le temps additionnel (3-3). Tout en précisant que c'était bien la première fois qu'il marquait de cette façon.

Ligue 1 Destro est à Monaco… mais les négociations entre les clubs trainent 29/06/2015 À 15:04

"J’ai vu le gardien s’avancer vers moi et j’ai pris la décision de le lober", a-t-il raconté, visiblement pas désarçonné par ce but improbable. Face aux milliers de réactions provoquées par ce geste, le club a même fait poser le joueur avec une bouteille similaire, dont la marque est aussi un des sponsors du Genoa.

Transferts Destro est à Monaco 29/06/2015 À 10:42