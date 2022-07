Elle ne pouvait que dire oui. José Mourinho est devenu le témoin d'une demande en mariage bien originale relayée par le compte Twitter de l'AS Roma. A la rencontre de deux supporters de la Louve venus spécialement au camp de base du club italien, parti en stage au Portugal ces derniers jours, le Portugais s'est donc retrouvé un peu pris au piège.

Venu pour faire une photo avec ce couple espagnol, le Special One s'est exécuté, pensant qu'il allait pouvoir vaquer à occupations juste après. "On est parfaits", a-t-il même commenté pendant que les photographes appuyaient sur la gâchette. Et en fait non, il y avait une suite à cette histoire.

"Un moment Mourinho, un moment s'il vous plait."

"Pourquoi ?"

Le futur marié a alors demandé à sa copine de venir, avant de faire sa demande devant Mourinho et son staff. Pas très à l'aise au départ, au point même de partir, le Mou a finalement apprécié le moment et applaudi les futurs mariés. Ce fan de l'AS Roma depuis 24 ans avait la gagne du Special One en lui, c'est indéniable.

