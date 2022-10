L'AC Milan n'a pas manqué sa réception de la Juventus. Dans un stade San Siro à guichets fermés, le champion d'Italie en titre s'est imposé avec la manière contre un concurrent direct au Scudetto (2-0). Fikayo Tomori et Brahim Diaz sont les deux buteurs d'une équipe milanaise globalement plus solide que son adversaire du soir. Au classement, les Rossoneri recollent provisoirement au duo de tête composé du Napoli et de l'Atalanta. De son côté, la Juve prend le risque de s'engluer dans le milieu de tableau.

