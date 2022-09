La Juventus Turin continue sur la lancée de son décevant début de saison. En déplacement au stade Artemio-Franchi ce samedi pour affronter la Fiorentina, la formation turinoise a subi l’intensité déployée par La Viola, et a concédé un match nul durement acquis (1–1). Les Bianconeri avaient pourtant bien entamé cette cinquième journée de championnat, en ouvrant le score à la 9e minute par l’intermédiaire de l’ancien attaquant marseillais Arkadiusz Milik, titulaire ce samedi.

Ad

Football Affaire Pogba : Mbappé aurait appelé Paul et Mathias HIER À 16:46

Mais les hommes de Vincenzo Italiano ont de suite relevé la tête, imposant un jeu vif sur les ailes, leur ayant permis de revenir au score à la 29e minute, sur une contre-attaque éclair de l’Ivoirien Christian Kouamé. La Viola, pressante, a obtenu avant la pause un penalty, suite à une main de Leandro Paredes dans sa surface, que Luka Jovic n’a toutefois pas réussi à conclure, face à un Mattia Perin magistral. Lors de la seconde période, les Florentins ont poussé, mais n’ont pas su concrétiser leurs occasions, à l’image du tir contré d’Antonin Barak à la 48e minute.

Toscans et Piémontais se sont alors séparés au terme d’une rencontre contrastée, synonyme de troisième match nul de la saison pour les deux clubs, après cinq journées. La Juventus Turin pointe désormais à la 3ème place du classement général provisoire de la Serie A, alors que la Fiorentina se positionne en 10ème position. Un début de saison mitigé dans le jeu pour la Vieille Dame, et dans les résultats pour La Viola.

Un onze à revoir avant d'affronter le PSG

En manque d’idées ce samedi, la formation turinoise semble pâtir du dispositif tactique proposé par son entraîneur. Face à son ancien club, Dušan Vlahović, meilleur scoreur de la Juventus depuis la reprise et pièce maîtresse de l’animation offensive turinoise, n’a pas eu la moindre minute de jeu. Une anomalie, qui pourrait s'expliquer par l'hostilité des Toscans à l'encontre de leur ancien n°9, débarqué l'hiver dernier chez l'ennemi pour 75 millions d'euros.

Avec des recrues aux apports contrastés (Milik de nouveau buteur, Bremer toujours aussi solide, Di Maria en demi-teinte, Paredes auteur d’un match terne, et Pogba blessé), les Bianconeri ne semblent pas encore prêts pour leur prochain rendez-vous : un déplacement au Parc des Princes le 6 septembre, qui lancera la saison de Ligue des Champions de la Juventus et du PSG.

Le problème étant que le Paris Saint-Germain version Christophe Galtier semble bien plus affûté en ce début de saison (4 victoires et 1 match nul en Ligue 1). Quant à la Fiorentina, Vincenzo Italiano et ses troupes recevront le 8 septembre le Rigas Futbola Skola, pour leur première rencontre de Ligue Europa Conférence. Un retour aux compétitions européennes qui n’avait pas eu lieu depuis la saison 2016-2017 pour les Florentins.

Serie A La Juve retrouve la victoire avec Milik, le Napoli freiné 31/08/2022 À 20:44