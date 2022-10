La Juve stoppe l‘hémorragie. Battue à Monza avant la trêve et lancée sur une série de trois rencontres sans victoire avant le coup d’envoi, la Vieille Dame a retrouvé le succès dimanche face à Bologne à l’Allianz Stadium (3-0). Filip Kostic (24e) a ouvert le score avant que les buteurs Dusan Vlahovic (59e) et Arkadiusz Milik (62e) ne viennent verrouiller un succès mérité pour les Turinois, revenus à quatre longueurs du top 4 (7e). En face, le Bologne de Thiago Motta a montré trop peu de choses pour contester la victoire turinoise et reste menacé par la zone rouge (17e).

La Juve a montré un autre visage

Ils avaient des choses à se faire pardonner. Défaits à Monza (1-0) et plongés dans un tourbillon médiatique à l’accent funeste, les Bianconeri ont immédiatement cherché à dissiper les doutes au sujet d’un potentiel relâchement dans les intentions. La trêve a porté ses fruits et la Juve a retrouvé un pressing dominant, parasitant la première relance bolognaise et phagocytant les seconds ballons disputés dans l’entrejeu. Un engagement auquel il ne manquait plus que du mouvement dans le dernier tiers.

Deux têtes de Weston McKennie se sont chargées de chauffer les gants de Lukasz Skorupski (13e, 18e), avant qu’un duo serbe ne se charge de récompenser l’entame active des locaux. Dusan Vlahovic à la passe et Filip Kostic à la conclusion, d’une frappe du gauche imparable, ont propulsé les Piémontais en tête (24e). Saignants sur les transitions offensives, les locaux ont aussi pu compter sur un Arkadiusz Milik en pleine forme, à l'image de son début de saison.

Filip Kostic (Juventus) a marqué contre Bologne, dimanche 2 octobre 2022. / Serie A Crédit: Getty Images

Milik, le retour du serial buteur

Après une première tentative avortée par la main ferme de Skorupski (31e), Milik n’a laissé aucune chance au portier rossoblu peu après l’heure de jeu, sur une volée puissante claquée sous la barre, après un contre favorable (3-0, 62e). Trois minutes plus tôt, Dusan Vlahovic, l’autre serial buteur bianconero, s’était illustré d’une tête catapultée dans les filets, suite à un service travaillé de McKennie (2-0, 59e). Le duo Milik-Vlahovic (huit buts à eux deux en Serie A cette saison) a brillé ce dimanche. Le dernier aurait même pu s’offrir un doublé si son ballon piqué n’avait pas fui le cadre, sur un service millimétré de… Milik (67e).

L’ancien Marseillais semble métamorphosé par l’air transalpin. Point d’appui, soutien à la construction, remiseur hors-pair et finisseur racé : le Polonais a sorti toute la panoplie du buteur moderne et polyvalent. Le doublé a même été tout proche mais le poteau de Skorupski a repoussé une tête à bout portant du Turinois (71e). Noyé sous les attaques tranchantes en contre des Bianconeri, les Rossoblu n’ont eu qu’un enchaînement brillant de l’entrant Andrea Cambiaso à se mettre sous la dent (75e), un joueur prêté… par la Vieille Dame.

Un manque d’ambition criant qui a été logiquement sanctionné. Bologne poursuit son surplace et reste 17e, un petit point devant la zone de relégation. Le parfum du succès couplé à un retour à portée de tir du top 4 (7e, 13 points) devrait gorger de confiance des Bianconeri qui accueilleront le Maccabi Haïfa en Ligue des champions mercredi. Là encore, la victoire sera impérative.

