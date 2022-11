Le derby d’Italie redevient propriété de la Juventus Turin. Après trois défaites consécutives face à l’Inter Milan, les Turinois ont remporté un succès précieux à l’Allianz Stadium (2-0), dimanche soir. Adrien Rabiot (1-0, 52e) et Nicolo Fagioli (2-0, 84e) sont les buteurs d’un match qui s’est décanté après la pause. Grâce à cette victoire, la quatrième de suite en Serie A, la Juve en profite pour doubler son adversaire du soir et grimpe à la cinquième place à deux points de l’Atalanta Bergame.

Pourtant, la Juventus a souffert durant cette rencontre et notamment en première période où ils ont eu toutes les peines du monde à s’approcher du but d’André Onana et où ils n’ont cadré aucune de leur quatre frappes. En face, les Nerazzurri ont été les plus tranchants et se sont procurés les meilleures occasions des 45 premières minutes. Trop imprécis, ils n’ont pas réussi à mettre Wojciech Szczesny en difficulté à l’image des tentatives non cadrées de la part de Lautaro Martinez (5e), Edin Dzeko (26e) ou encore Denzel Dumfries (42e).

