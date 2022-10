L'Atalanta se reprend après la défaite sans appel face à la Lazio (0-2) la semaine passée en battant Empoli (0-2) ce dimanche. La "Dea" a ouvert le score à la 32e minute par le Néerlandais Hans Hateboer (32) et aurait pu creuser l'écart dès la 39e après l'octroi d'un penalty pour une main des Toscans dans la surface. Mais la frappe de Teun Koopmeiners a été repoussée par le gardien.

En deuxième mi-temps, Ademola Lookman, qui avait déjà frappé plusieurs fois au but sans succès, a creusé l'écart à la 59e minute. Deux buts ont été refusés pour hors jeu en fin de rencontre, le premier à Duvan Zapata de l'Atalanta (72e) et le second à Tyronne Ebuehi d'Empoli (85e). Les Bergamasques sont provisoirement deuxièmes.

