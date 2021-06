Transferts

Le grand retour s'est concrétisé. Vingt ans après son départ pour la Juventus Turin, Gianluigi Buffon revient du côté de Parme, là où tout a commencé pour lui. Un communiqué est venu officialiser ces retrouvailles. Le légendaire gardien italien, qui a fêté ses 43 ans en janvier dernier et dont le contrat avec la Juventus n'a pas été renouvelé, s'offre une nouvelle aventure. Ce sera probablement la dernière avant sa retraite.

Buffon se sent encore au niveau

"J'ai pris ma décision entre arrêter de jouer et continuer, et je vais continuer. Je me sens toujours bien et je me sens fort. Les performances que j'ai réalisées sont la meilleure des réponses", avait-il déclaré en début de semaine. Toujours en forme et certain d'être encore au niveau, "Gigi" Buffon espère donner un coup de main à Parme, redescendu en Serie B à l'issue de la saison dernière.

Selon les médias italiens, le portier a signé un contrat de deux ans. Il pourrait même hériter du brassard de capitaine. Avec Parme, Buffon a disputé 220 matches entre 1995 et 2001, remportant trois trophées : Coupe de l'UEFA, Coupe d'Italie et Supercoupe d'Italie (1999). "En Italie, je ne pourrais jouer qu'à la Juve et Parme", avait-il confié début mai. Il a respecté sa parole. Vingt ans après, "Superman" est de retour.

