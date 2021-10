Football

Il fait 2,01m, joue en Serie B et séduit Roberto Mancini : Lorenzo Lucca, le géant qui se compare à Zlatan Ibrahimovic

EUROSCOUT - Il a 21 ans et ne joue qu’en Serie B. A l’aune des nouveaux standards du foot, sa précocité n’impressionne pas. Mais son gabarit et son efficacité, si. Lorenzo Lucca, 2,01m, est l’attaquant de Pise, leader de l’antichambre du Calcio. Avec 6 buts en 9 matches, il suscite l’intérêt de Roberto Mancini, sélectionneur de la Nazionale, et des cadors de Serie A d’après nos confrères italiens.

00:02:23, il y a 24 minutes