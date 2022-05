C'était un pari complètement fou auquel personne ne croyait. Et pourtant, plus de trois ans après, Silvio Berlusconi et Adriano Galliani, son bras droit dans le football depuis les grandes années de l'AC Milan, sont parvenus à le gagner. Propriétaire du club de Monza depuis fin 2018 , le "Cavaliere" va en effet retrouver la Serie A la saison prochaine après la finale de barrages remportée face à Pise (3-4), dimanche soir, après la victoire de l'aller (2-1).

"C'est une grande joie. Monza a été fondé en 1912 et n'était jamais allé en Serie A. Aujourd'hui nous y sommes et Monza a l'équipe qu'il mérite et qui rencontrera l'année prochaine les grands du championnat d'Italie", a commenté l'ex-Premier ministre sur DAZN, après être allé féliciter un à un ses joueurs dans le vestiaire. "Et vous voulez savoir ? On veut gagner le championnat et aller en Ligue des champions", a-t-il ajouté. Du Berlusconi dans l'ambition et le texte.

La Serie A était un objectif fixé par l'homme d'affaires, âgé de 85 ans, depuis qu'il a racheté le club, un an après avoir cédé l'AC Milan dont il a fait un géant du football européen pendant ses plus de 30 ans de gestion (1986-2017). Monza accompagne à l'étage supérieur les deux clubs directement promus à l'issue de la saison régulière de Serie B : Lecce (1er) et la Cremonese (2e), portant les clubs lombards au nombre de cinq. Quatrième du championnat, il a dû en passer par les barrages impliquant les formations ayant terminé de la 3e et à la 8e place.

Remonté en Serie B en 2020

Les trois promus prendront la place dans l'élite de Venise, du Genoa et de Cagliari, relégués. Monza était encore en Serie C quand Berlusconi a racheté ce club de la région de Milan en 2018. Il est remonté en Serie B en 2020. L'an dernier, il avait échoué à monter, battu dans les barrages d'accession, malgré une politique de transferts agressive, notamment marquée par le recrutement de cadors comme Kevin-Prince Boateng ou Mario Balotelli.

Berlusconi, qui a confié la gestion du club à son bras droit des années milanaises Adriano Galliani, 77 ans, s'est fié cette saison à des joueurs davantage rompus à la Serie B. Il a aussi placé sur le banc l'entraîneur Giovanni Stroppa, 54 ans, ex-joueur de Milan et de Monza et déjà artisan d'une accession en Serie A en 2020, avec Crotone. L'objectif est donc finalement atteint. Mais il aura fallu aller tout au bout de la saison et de cette finale retour où Pise a mené 2-0 au bout de dix minutes puis a arraché la prolongation en reprenant l'avantage 3-2 à la 90e minute.

Monza a fait la différence pendant la demi-heure supplémentaire grâce à une tête de Luca Marrone (96e) puis au second but de la soirée de l'attaquant danois Christian Gytkjaer (101e).

(Avec AFP)

