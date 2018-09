Star du PSG mais pas seulement : voilà Neymar héros d’une bande dessinée

La marque Neymar va bien, merci pour elle. L’attaquant brésilien a annoncé mercredi le lancement d’un comic book dont il est le héros. Son nom ? Inked. Son histoire ? Neymar prête ses traits à Junior, un garçon dont les tatouages prennent vie grâce à une encre expérimentale et qui va devenir un héros en combattant un mystérieux cartel au Brésil.

"Comme beaucoup d’enfants, j’avais deux rêves en grandissant, devenir footballeur et un super-héros. J’ai été suffisamment béni pour jouer au football au plus haut niveau et j’ai maintenant la chance de proposer aux fans à travers le monde une nouvelle forme de narration puissante", se réjouit Ney dans un communiqué.

Inked est uniquement disponible en ligne, en pas moins de quatre langues : français, anglais, espagnol et portugais. De quoi contenter un maximum d’amateurs de la star auriverde. A noter qu’une partie des bénéfices sera reversée à la fondation du numéro 10 du PSG et qu’il est déjà question d’adapter Inked en dessins animés mais aussi en jeux vidéo. Bref, vous n’avez pas fini d’entendre parler de Neymar.