L'ex-entraîneur de Lyon Bruno Genesio, nommé cette semaine à la tête du Beijing Guo'an (1re division chinoise), a mené ses joueurs à la victoire pour son premier match, vendredi, sur le banc de l'équipe pékinoise. Le club de football de la capitale s'est imposé dans la douleur 2-0 face au Hebei China Fortune, où évoluent les joueurs argentins Javier Mascherano (ex-Barcelone) et Ezequiel Lavezzi (ex-PSG). Les buts ont été inscrits dans les tous derniers instants de la rencontre sur penalty, par l'intermédiaire des internationaux brésilien Renato Augusto (90e+2) et congolais Cédric Bakambu (90e+7). Avec cette victoire, le Beijing Guo'an remonte provisoirement à la 2e place de Super League.

Cédric BakambuGetty Images

Entraîneur de Lyon de décembre 2015 à la fin de la dernière saison de Ligue 1, Genesio avait annoncé en avril qu'il ne prolongerait pas à l'issue de la fin de son contrat le 30 juin. Le technicien français de 52 ans avait vu son avenir s'obscurcir après une série de mauvais résultats et la contestation d'une partie des supporteurs lyonnais, en tribunes et sur les réseaux sociaux. Bruno Genesio dirigera encore les joueurs du Beijing Guo'an pendant neuf matches de championnat, jusqu'à la fin de la saison début décembre. La direction du club lui a fixé comme objectif de remporter le titre.