SUPER LEAGUE GRECQUE - Dans une interview accordée à l'AFP, Mathieu Valbuena est revenu sur la reprise du championnat grec et ses objectifs avec l'Olympiakos. L'Olympiakos est l'actuel leader du championnat avec 66 points.

Avec la reprise du Championnat grec de football ce week-end, Mathieu Valbuena compte bien "tout donner au stade" du PAOK Salonique dimanche avec l'Olympiakos, "impatient de gagner le titre" et de finir le travail interrompu par 98 jours d'isolement pour cause de pandémie. "On a arrêté la saison d'un coup, quand l'équipe tournait très bien", a expliqué à l'AFP le milieu international français. "Ça nous a beaucoup gêné de devoir rester à la maison mais c'était important qu'on s'isole pour limiter la propagation du virus et protéger nos proches et nos familles."

A l'image de Valbuena, c'est au tour des joueurs de la Super League grecque de retrouver les pelouses, après leurs homologues d'Allemagne, de Pologne, de République tchèque ou du Portugal. Et pour l'Olympiakos, il y a un bel enjeu : leader avec 66 points, il retrouve dimanche, à Thessalonique, son dauphin le PAOK, qu'il devance de quatorze points. Il s'agit de la première journée des play-offs, sur dix, qui doivent déterminer le nom du champion et des qualifiés pour l'Europe.

Super League grecque La Super League grecque espère reprendre le 6 juin 18/05/2020 À 16:51

Mathieu Valbuena and Mady Camara of Olympiacos FC celebrates during the UEFA Europa League round of 32 second leg match between Arsenal FC and Olympiacos FC at Emirates Stadium on February 27, 2020 in London, United Kingdom. Crédits Getty Images

"Évidemment, on est tous très contents parce qu'on est premiers et on est impatients de gagner le titre", confie Valbuena. En peu de temps, le petit meneur de jeu est devenu l'une des coqueluches du club. Arrivé sur le port du Pirée à l'été 2019, le Français a réalisé une première saison étincelante, au point de prolonger son contrat d'un an, jusqu'en 2021.

"Grande joie" de reprendre

Auteur de 8 buts et 21 passes décisives depuis le début de saison toutes compétitions confondues, celui qu'on surnommait "P'tit Vélo" à l'Olympique de Marseille forme avec l'ancien Caennais Youssef El-Arabi, meilleur buteur de Grèce (17 buts), une paire offensive redoutable qui permet à l'Olympiakos d'approcher d'un 45ème titre de champion.

"On va tout donner au stade pour finir l'année comme on l'a commencée, gagner le Championnat, espérer gagner aussi la Coupe et poursuivre notre bon parcours en Ligue Europa", ambitionne Valbuena. Le club grec a vu son parcours européen également interrompu par le Covid-19, alors qu'il devait disputer un huitième de finale retour contre les Anglais de Wolverhampton (1-1 à l'aller).

Valbuena face à Tottenham Crédits Getty Images

"Je ressens une grande joie et je suis très satisfait parce que nous avons travaillé tous ensemble pour garder notre Championnat debout et permettre la reprise", s'est félicité le président de la Super League Minas Lysandrou auprès de l'AFP. M. Lysandrou rappelle que "la Ligue l'a joué profil bas, avançant par étape et sans se précipiter. Ce sérieux et le fait que l'épidémie a été bien contenue dans le pays a donné confiance".

Lors de leur dernier match en compétition domestique avant l'interruption des rencontres, l'Olympiakos et le PAOK s'étaient quittés sur la demi-finale aller de la Coupe de Grèce, remportée par le club de Thessalonique 3 buts à 2 dans son antre de la Toumba. L'enceinte, réputée pour être parmi les plus chaudes d'Europe, sonnera vide ce dimanche, toutes les rencontres étant programmées à huis clos.

Mais le président de la Super League n'exclut pas un retour des supporters en tribunes d'ici la fin de saison. "Si les conditions le permettent, la normalité c'est d'avoir des supporters dans le stade", dit-il. "Je ne veux pas presser les choses ni faire de promesses, mais on en discute." La Grèce fait partie des pays les moins touchés par le coronavirus en Europe, avec 180 décès et 2.952 cas confirmés au 5 juin.

Super League grecque Les clubs grecs plutôt favorables à une reprise le 14 juin 29/04/2020 À 19:09