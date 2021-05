La Cadena Cope, ces trois poids lourds du foot européen ont publié un communiqué commun ce mercredi. La réponse n'a pas tardé et elle est virulente. Mardi soir, l'UEFA a annoncé l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin dans le cadre du projet de la Super Ligue . Alors que d'éventuelles sanctions sportives seraient à l'étude, qui pourraient aller jusqu'à une exclusion de la prochaine édition de la Ligue des champions selon, ces trois poids lourds du foot européen ont publié un communiqué commun ce mercredi.

"Le FC Barcelone, la Juventus et le Real Madrid souhaitent exprimer leur rejet absolu de la coercition insistante que l'UEFA exerce sur trois des plus grandes institutions de l'histoire du football. Il est également alarmant de constater que cette attitude s’exprime au mépris flagrant des décisions des tribunaux, qui se sont déjà prononcés clairement en avertissant l'UEFA de s'abstenir de toute action contre les clubs fondateurs de la Super Ligue tant que la procédure judiciaire est en cours", ont-ils indiqué dans en premier temps, sans remettre en cause ce projet de ligue fermée.

Soit nous modernisons le football, soit nous assisterons à sa ruine inévitable

"Au lieu de réfléchir à la façon de moderniser le football dans le cadre d'un dialogue ouvert, l'UEFA veut que nous retirions les procédures judiciaires qui, à l’évidence, remettent en cause son monopole sur le football européen. Le Barça, la Juve et le Real, clubs centenaires, ne céderont à aucune forme de coercition ou de pression intolérable et continueront à montrer leur ferme volonté de discuter, par le dialogue et le respect, des solutions urgentes que le monde du football exige aujourd'hui, ont-ils ajouté. Soit nous modernisons le football, soit nous assisterons à sa ruine inévitable". Alors que les neuf autres clubs se sont déjà retirés, la Super Ligue n'est pas encore totalement enterrée. Le Real, le Barça et la Juventus viennent ainsi de le rappeler.

