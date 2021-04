Les Anglais ont tiré les premiers sur la Super Ligue. Et de concert. Après Manchester City un peu plus tôt dans la soirée , Liverpool, Arsenal, Tottenham et Manchester United ont annoncé quasiment en même temps, peu avant minuit ce mardi, qu'ils se retiraient tous du projet de Super Ligue en publiant chacun un communiqué sur les réseaux sociaux. Soit cinq des six clubs de Premier League fondateurs de cette ligue fermée. Et Chelsea ne devrait pas tarder à suivre selon la très grande majorité des médias britanniques…

Les multiples critiques de tous parts ont eu raison de la volonté des clubs anglais de participer à ce projet. "Nous avons écouté avec attention les réactions de nos fans, du gouvernement britannique et de nos principaux actionnaires", peut-on ainsi lire dans le communiqué de Manchester United. De son côté, Arsenal s'est fendu d'une lettre ouverte à l'attention de ses fans pour expliquer son retrait de la Super Ligue. "Nous avons fait une erreur, nous nous en excusons", indique le communiqué des Gunners.

Coupe de France Delort meilleur buteur de Montpellier devant Giroud: "Merci au club de m'avoir fait confiance" IL Y A UNE HEURE

Le grand rival d'Arsenal, Tottenham, a quant à lui exprimé des "regrets" par la voix de son président, Daniel Levy. "Nous regrettons l'angoisse et le bouleversement causés par la proposition d'ESL, a-t-il écrit. Nous avons estimé qu'il était important que notre club participe au développement d'une éventuelle nouvelle structure qui vise à mieux garantir le fair-play financier et la viabilité financière tout en apportant un soutien considérablement accru à la pyramide du football au sens large (…) Nous tenons à remercier tous les supporters qui ont présenté leurs opinions réfléchies."

La Fédération salue la décision

Enfin, Liverpool a confirmé que "son implications dans les plans pour former une Super Ligue européenne avaient été interrompus", remerciant "les différents acteurs majeurs du club, internes et externe, pour leur précieuse contribution." Quelques minutes avant ces différents communiqués, la Fédération anglaise avait d'ores et déjà salué "la décision de plusieurs clubs d'abandonner leur projet d'une Super Ligue européenne qui menaçait toute la pyramide du football". L'annonce de Chelsea, qui a vu ses supporters manifester devant Stanford Bridge en marge du match face à Brighton (0-0), est attendue mercredi matin.

Avec le retrait attendu des Blues, la moitié des clubs fondateurs de la Super Ligue auront ainsi renoncé au projet, 48 heures seulement après avoir annoncé leur participation. La position des six autres clubs, les trois Espagnols (Real, Barça, Atlético) et les trois Italiens (Juve, Inter, Milan) reste encore à définir après la décision unanime des clubs anglais de se retirer de la Super Ligue. Une compétition qui pourrait bien ne jamais voir le jour après avoir plongé le monde du football dans une folie inédite ces deux derniers jours.

Coupe de France Réduit à 10, Montpellier a su renverser Canet Roussillon : le résumé en vidéo IL Y A 2 HEURES