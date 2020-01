La Supercoupe d'Espagne nouvelle formule, ça démarre ce mercredi en Arabie Saoudite. Et il va donc falloir faire ménage à quatre. Valence et le Real Madrid s'affronteront mercredi dans une première demi-finale, tandis que le Barça et l'Atlético Madrid tenteront jeudi de gagner leur place pour la finale, dimanche au stade du Roi-Abdallah (62.000 places) de Jeddah, sur les rives de la mer Rouge.

En 2020, la compétition fait peau neuve : pour la première fois depuis sa création en 1982, ce trophée n'opposera pas le vainqueur de la Liga à celui de la Coupe du Roi, mais bien les deux meilleurs du Championnat d'Espagne (Barcelone, Atlético), et de la Coupe (Valence, Real Madrid). Barcelone ayant remporté la Liga et joué la finale de la Coupe, c'est le Real Madrid qui a hérité du quatrième ticket, en tant que meilleur demi-finaliste... mais il se déplacera sans ses stars Karim Benzema et Gareth Bale, diminués physiquement.

Se réinventer ou mourir

"La Supercoupe avait deux possibilités : la première était d'en finir avec cette compétition, et la deuxième de chercher un format attractif qui génèrera de l'intérêt et des revenus bien plus importants", avait expliqué en novembre le président de la fédération espagnole de football (RFEF) Luis Rubiales pour justifier cette nouvelle formule en "final four".

RubialesGetty Images

Un élargissement, et un déplacement aussi, en temps comme en distance : la Supercoupe a été programmée en janvier au lieu d'août précédemment, pour que les joueurs soient déjà en bonne forme, et sera disputée pour la première fois en Arabie saoudite, après une première édition hors du territoire espagnol en 2018 à Tanger (Maroc). La RFEF marche donc sur les pas de ses homologues française et italienne, qui disputent depuis plusieurs années déjà leurs trophées équivalents hors de leurs frontières.

Le Trophée des champions français s'est joué le 3 août dernier à Shenzhen, en Chine. Et la Supercoupe italienne a été disputée en décembre, également en Arabie saoudite, à Ryad. Après le Maroc, et une année sans Supercoupe, la fédération espagnole a donc décidé d'exporter la compétition pour les trois prochaines années dans la monarchie du Golfe, en échange de 120 millions d'euros sur trois ans selon la presse spécialisée espagnole.

Des bénéfices "qui ne serviront pas à construire une villa. Ils iront là où c'est nécessaire", selon Luis Rubiales. "Les revenus seront intégralement destinés à améliorer le football non-professionnel", d'après la fédération.

"Une erreur grave"

Mais cette délocalisation a mis le feu aux poudres en Espagne : la télévision publique espagnole (TVE) a annoncé qu'elle ne s'alignerait pas pour obtenir les droits de retransmission d'un trophée qui se joue "dans un endroit où les droits humains ne sont pas respectés, et en particulier ceux des femmes". Plusieurs footballeuses espagnoles ont aussi critiqué la décision, dont l'internationale Veronica Boquete (51 sélections), qui a dénoncé "une erreur grave".

Le royaume ultraconservateur, très critiqué par les défenseurs des droits humains, s'appuie depuis quelques années sur le sport pour améliorer son image. Il organise depuis l'an dernier une course de Formule Electrique et le rallye Dakar s'y déroule depuis dimanche. "Les femmes pourront assister à tous ces événements", a assuré en décembre l'ambassadeur d'Arabie saoudite en Espagne, Mansour ben Khaled al-Farhane al-Saoud, au quotidien Marca. "Vous avez de fausses idées au sujet de notre pays. Il n'y a pas de restrictions pour les femmes dans notre pays", a-t-il affirmé.

"Ce Trophée sera le Trophée de l'égalité", avait affirmé Luis Rubiales en novembre. Consciente que des polémiques pourraient naître du fait de son accord avec les Saoudiens, la RFEF a assuré via communiqué que celui-ci incluait "l'accès sans restrictions des femmes aux rencontres, et la mise en route d'une compétition de football féminin en Arabie saoudite".

Mais cette Supercoupe nouvelle formule, à plus de 6.400 kilomètres et 10 heures de vol de Madrid, ne semble pas avoir conquis les supporters: selon le quotidien El Mundo, qui titrait lundi "Personne ne veut aller à la Supercoupe", seulement 1.076 des 12.000 billets mis à disposition des clubs ont été vendus. Et Valence n'en a vendu que 26.