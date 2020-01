Décidément, ces deux clubs-là aiment ajouter de la dramaturgie à leurs finales. Pour la cinquième fois lors des cinq dernières finales entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid toutes compétitions confondues, il aura fallu aller au-delà du temps réglementaire pour connaître l'identité du couronné. Et comme très souvent dans ces cas-là, ce sont les coéquipiers de Sergio Ramos qui se sont imposés, en décrochant dimanche leur 11e Supercoupe d'Espagne aux tirs au but (0-0, 4 tab1).

