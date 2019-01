CR7 offre un premier titre à la Juve !

Non, la Juventus ne laissera aucune miette à ses adversaires. Que ce soit à Djeddah, en Arabie Saoudite, où avait lieue cette finale de Supercoupe, ou en Italie. Désireuse de remporter tous les trophées pour lesquelles elle est qualifiée, la Juventus a décidé de débuter sa quête par l'obtention de la Supercoupe d’Italie, ce mercredi, au terme d’un match accroché mais bien maîtrisé par les hommes de Massimiliano Allegri. Pourtant, aux milieux de situations mal négociées par les juventini, ce sont les Milanais qui se sont montrés les plus dangereux en première mi-temps par l’intermédiaire d'Hakan Calhanoglu (45e), la seule tentative cadrée après 45 minutes.

Le salut de la Juve vient (à nouveau) de CR7

Au retour des vestiaires, Cutrone aura beau trouvé la barre sur une frappe soudaine du gauche (48e), le manque d’efficacité des Rossoneri va être sanctionné par la Juve illico. Sur la gauche, Miralem Pjanic centre dans le dos de la défense milanaise pour trouver la tête rageuse de Cristiano Ronaldo (1-0, 61e) à la limite du hors-jeu et contre le cours du jeu. Le 19ème but du Portugais en 28 finales et son seizième de la saison. Malgré l’entrée en jeu de Gonzalo Higuain (71e), absent du onze en raison d’une fièvre, l’AC Milan ne se créera plus d'occasions.

La Juventus remporte sa huitième Supercoupe d’Italie et devient ainsi le club le plus titré de la compétition (Milan, 7). Il s’agit également du premier titre de Cristiano Ronaldo sous ses nouvelles couleurs, et sûrement pas le dernier.