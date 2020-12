La gardienne de l'Olympique lyonnais Sarah Bouhaddi a été désignée jeudi meilleure gardienne de la saison 2019/20 lors de la cérémonie Fifa "The Best", succédant à la Néerlandaise Sari van Veenendaal lauréate du premier trophée l'an passé. La Française de 34 ans a remporté les suffrages exprimés par les sélectionneurs et capitaines des équipes nationales, journalistes et internautes ayant pris part au vote, devant la Chilienne du PSG Christiane Endler et l'Américaine Alyssa Naeher qui évolue aux Chicago Red Stars.