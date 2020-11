Une grosse surprise, des Français et des chefs d’œuvre. Voilà comment résumer la présélection des nommés pour The Best 2020. La grosse surprise s’appelle évidemment Marcelo Bielsa, champion de Championship avec Leeds et nommé aux côtés de Zinedine Zidane, Hans-Dieter Flick ou Jürgen Klopp pour le titre de meilleur entraîneur de l’année.