FA Cup - Alexis Sanchez a montré la voie à Manchester United, qualifié en 8e face à Arsenal (1-3)

Parfaitement lancé par le but de son revenant Alexis Sanchez et grâce à un Paul Pogba impressionnant, Manchester United s'est finalement imposé ce vendredi sur la pelouse d'Arsenal (3-1), et se qualifie pour les huitièmes de finale de la FA Cup. C'est le huitième succès en huit matches pour les Red Devils, depuis l'arrivée de leur "Super Sub" d'entraîneur, Ole Gunar Solkjaer.

Plus d'infos à suivre...