Liverpool éliminé d'entrée à Wolverhampton (2-1)

Deuxième défaite en cinq jours pour Liverpool, éliminé ce lundi soir de la FA Cup par une équipe de Wolverhampton réaliste et efficace (2-1). L'équipe B alignée par Jürgen Klopp n'aura pas su se montrer à la hauteur. Les Reds peuvent désormais se concentrer sur le championnat et la Ligue des champions.

A ceux qui se demandaient si Liverpool était remis de sa défaite face à Manchester City, jeudi dernier lors de la 21e journée de Premier League, les Reds ont apporté une réponse claire et nette : non ! Deux maigres tirs cadrés, pour un seul but marqué. Pas suffisant pour rivaliser avec des Wolves mordants, et qui se qualifient pour les 16es de finale de la la FA Cup.

Plus d'infos à suivre...