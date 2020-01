La jeunesse au pouvoir chez les Gunners. Ce lundi soir à Bournemouth, pour le dernier 4e tour ou 16e de finale de FA Cup, Saka et Nketiah ont permis à Arsenal, qui s'est fait peur dans le temps additionnel, de valider sa qualification (1-2). Au prochain tour, les hommes de Mikel Arteta se déplaceront sur la pelouse de Portsmouth (D3).

Privé de David Luiz et Aubameyang suspendus, Mikel Arteta avait décidé d’aligner un onze rajeuni avec les titularisations de Willock, Martinelli ou encore Nketiah. Bien lui en a pris. Les baby Gunners ont parfaitement entamé la rencontre chez le 18e de Premier League. Sur leur première offensive, Saka a réussi à trouver l’ouverture dans un angle fermé et avec l’aide de la transversale (0-1, 5e). Le jeune anglais buteur s'est mué en passeur vingt minutes plus tard. Servi par Willock, déjà à l’origine du premier but, Saka a délivré un caviar pour Nketiah dans les six mètres (0-2, 26e).

Plutôt sereins au cours de cette rencontre, les Londoniens ont pu faire souffler Özil et Lacazette qui ne sont pas sortis du banc. Mais ils ont toutefois eu quelques frayeurs dans un temps additionnel très long suite à la sortie sur blessure de Mustafi (62e). A bout portant, Surridge a relancé le suspense (1-2, 90e+4). Sur le dernier ballon, la demi-volée de Cook s’est envolée dans les tribunes (90e+10). Cela aurait été cruel pour un Arsenal sur la voie de la guérison. Celle-ci passe par une victoire en championnat dimanche à Burnley après trois nuls de rang en Premier League.