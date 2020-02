A Liverpool, les U23 font mieux que l'équipe première contre Shrewsbury

L'équipe des moins de 23 ans de Liverpool a réussi là où ses aînés avaient échoué en se qualifiant pour les 8e de finale de la Coupe d'Angleterre, mardi, en battant difficilement (1-0) Shrewsbury (D3). Lors du premier match, il y a neuf jours, une équipe très remaniée de Liverpool avait gâché un avantage de 2 buts pour se faire rejoindre 2-2, obligeant les Reds à rejouer le match.

L'entraîneur Jürgen Klopp, pour ne pas priver son équipe d'un repos bien mérité pendant la mini-trêve hivernale instaurée cette saison par la Premier League, avait décidé de confier aux Espoirs du club la tâche de venger l'honneur des Reds à Anfield. Il a tout de même fallu attendre un but contre son camp de RoShaun Williams, qui a dévié de la tête dans son but un long ballon à un quart d'heure de la fin, pour que Liverpool prenne l'avantage, alors qu'à l'heure de jeu un but avait été annulé après consultation de la VAR pour les visiteurs. En huitième de finale, le défi sera autrement plus relevé avec un déplacement à Chelsea.

Dans les autres matches de la soirée, Newcastle s'est fait peur en dilapidant deux buts d'avance pour finalement l'emporter grâce à un très joli but du français Allan Saint-Maximin à cinq minutes de la fin de la prolongation (3-2, a.p.) chez Oxford United (D3).

Reading au bout d'un match fou

Le petit poucet de la compétition, Northampton (D4) a baissé pavillon chez le club de D2 de Derby (4-2). Newcastle ira défier West Bromwich Albion, leader de D2 au prochain tour alors que Derby aura le redoutable privilège de recevoir Manchester United. Birmingham (D2) a, lui, eu besoin des tirs au but 2-2, (4-1 aux t.a.b.) pour se débarrasser de Coventry (D3) qui se rendra chez Leicester, 3e de Premier League.

Dans un match fou, Reading, mené 2-0, puis 3-2 dans la prolongation, a finalement arraché sa qualification chez son rival de D2 Cardiff aux tirs au but également et recevra Sheffield United. Mercredi, Tottenham recevra Southampton après le 1-1 du premier match.