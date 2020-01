Inutile de se mentir : la surprise est de taille. Champion d'Europe, champion du monde et leader de Premier League avec une avance colossale sur ses poursuivants, Liverpool rendait visite à Shrewsbury Town ce dimanche à l'occasion du 4e tour de la FA Cup. Et contre toute attente, les Reds ont été accrochés par l'actuel 16e de League One (troisième division anglaise) au terme d'un match à rebondissements (2-2).

Malgré un onze de départ très largement remanié (Adrian, Divock Origi et Takumi Minamino titulaires, Roberto Firmino et Mohamed Salah sur le banc...), la formation entraînée par Jürgen Klopp semblait en mesure de faire respecter la hiérarchie sans trembler à New Meadow. Le jeune Curtis Jones (18 ans) a d'ailleurs très vite mis les Scousers sur de bons rails d'une frappe du gauche (0-1, 15e). L'affaire paraissait même pliée dès la reprise, lorsque le malheureux Donald Lova a marqué contre son camp (0-2, 46e).

Un penalty non sifflé : les Reds ont frôlé la correctionnelle

Mais c'était sans compter sur l'insoupçonnée capacité de réaction des Shrews, qui sont parvenus à combler l'écart grâce à un doublé de Jason Cummings, le héros du soir (65e, 75e). Les choses auraient même pu se corser davantage pour les Reds si l'arbitre avait désigné le point de penalty après une main évidente de Fabinho dans la surface (86e). Au coup de sifflet final, les supporters locaux, ivres de joie, ont envahi la pelouse. Ce replay arraché de haute lutte représente un immense exploit. Liverpool, qui doit composer avec un calendrier déjà bien chargé, s'en serait en revanche bien passé.